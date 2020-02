LA SEDUTA

VENEZIA Per capire cosa vuole il Veneto con la sua richiesta di autonomia differenziata, deputati e senatori arriveranno a Venezia. Accadrà martedì 18 febbraio, con la seduta in esterna della commissione bicamerale per le Questioni Regionali, attorno a cui prevedibilmente sarà imperniato l'iter parlamentare della riforma. La presidente pentastellata Emanuela Corda ha accolto l'invito del governatore Luca Zaia a svolgere una missione sul territorio interessato. In questi giorni è in corso di definizione il programma dei lavori, che potrebbero vedere l'audizione della delegazione trattante della Regione e forse anche dei capigruppo consiliari. L'idea era maturata lo scorso 30 gennaio, quando lo stesso Zaia era intervenuto a Roma, per fare il punto sul negoziato. In quella stessa sede stamattina sarà sentito il ministro dem Francesco Boccia, che ieri ha dichiarato: «L'autonomia è a buon punto: il mio lavoro l'ho completato e ora penso sia utile, giusto e corretto dare la parola al Parlamento». Sempre a proposito della riforma, ieri è stato pubblicato sul Bur il decreto con cui Zaia ha nominato il direttore dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata. Si tratta dell'avvocato Mario Caramel, attuale segretario della Giunta regionale. (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA