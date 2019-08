CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOPERTAPADOVA Il mistero delle ossa scoperte in una spiaggia polesana riaprono il giallo di Isabella Noventa. I bagnanti in vacanza sull'isola privata di Albarella hanno ritrovato dei resti che sembrano umani. Prima una mandibola, con ancora un paio di molari attaccati, poi un pezzo di bacino. E se fosse davvero lei? Se si trattasse di quel che resta del corpo - mai ritrovato - della segretaria di Albignasego (Padova) del cui omicidio sono accusati i fratelli Freddy e Debora Sorgato e la ex tabaccaia Manuela Cacco? Se lo sono chiesti anche...