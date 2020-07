LA SCELTA

PADOVA Modella, giornalista, conduttrice televisiva. E ora anche aspirante consigliera del Veneto. Katia Noventa, padovana di 54 anni, parteciperà alla tornata regionale correndo con Forza Italia. Lo ha annunciato sulla propria pagina Facebook pubblicando già la foto elettorale: «L'ho scelta per i miei manifesti e volantini per le elezioni in Veneto nel comune di Padova e provincia. Vi piace? Avrò bisogno di tutto il vostro sostegno». Laureata in Pedagogia, ha fatto di tutto e di più. Prima la testimonial per grandi firme come Versace, Armani e Valentino, poi la conduttrice televisiva affiancando volti come Mike Bongiorno, Fiorello e Massimo Giletti. Ha fatto pure la giornalista lavorando per Chi e per Il Giornale, intervistando personaggi come Fidel Castro e Arafat. È nota pure alla cronache rose per esser stata la compagna di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, dal 1993 al 2000. Ora tenta la corsa in Veneto, nelle file di quel partito dove si registra un profondo rinnovamento. Per annunciarlo ha scelto la propria pagina Facebook. La stessa pagina dove posta le foto delle vacanze mondane e una carrellata infinita di selfie. Accanto a lei Giorgio Armani e Alba Parietti, Valeria Marini e Umberto Smaila. Fino ad arrivare, ovviamente, a Silvio Berlusconi.

G.Pip.

