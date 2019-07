CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RISSAJESOLO (VENEZIA) «Siamo stati offesi, provocati e attaccati ma non abbiamo colpito per primi. Noi ci siamo limitati a difenderci e per questo nel pomeriggio i ragazzini hanno messo a segno la spedizione punitiva». Le parole, pesate con attenzione dalla prima all'ultima, sono quelle di Paolo Coppo, responsabile della Co.ge.ar, la società che si occupa dei servizi balneari al consorzio Trieste 1, lo stesso nel quale domenica scorsa la baby gang ha creato scompiglio, mandando all'ospedale tre bagnini, uno dei quali è lo stesso Paolo....