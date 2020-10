IL DEBUTTO

VENEZIA 3, 6, 15: numeri buoni da giocare al lotto, almeno per Alessandra Sponda, la giovanissima consigliera regionale, veronese di Lavagno - la più giovane in assoluto, classe 1991 - che ieri è stata eletta in ufficio di presidenza. Il 3 ottobre si è sposata. Il 6 ottobre dal verbale della Corte d'appello ha saputo che il primo dei non eletti a Verona non era lei, come si era calcolato in un primo momento, ma Filippo Rando. Ergo, poteva considerarsi componente dell'assemblea legislativa a tutti gli effetti. Ieri, 15 ottobre, all'insediamento del consiglio, è stata eletta componente dell'Ufficio di presidenza grazie ai bisticci e ai capricci tra Lega e Fratelli d'Italia. «Un grandissimo onore. Siamo tre donne nell'ufficio di presidenza? È un piacere. Le donne, sia di maggioranza che di opposizione, devono lavorare assieme».

«La presenza di tre donne nell'organo di guida dell'assemblea veneta - ha detto il segretario generale Roberto Valente è un fatto inedito. In questa legislatura le donne elette hanno raggiunto quota 35,2%, la percentuale più alta». Nel 1970, quando nacquero le Regioni, tra i 50 consiglieri sedeva una sola donna, Rosetta Molinari Milani, padovana, militante della Resistenza. Era da vent'anni che in Ufficio di presidenza non si trovava una donna.

IL DISCORSO

Dopo la riconferma a presidente del consiglio regionale, Roberto Ciambetti ha avvisato i colleghi consiglieri: «Non nascondo che l'impegno e lo sforzo del consiglio, in un momento drammatico come questo, non solo per l'emergenza sanitaria, ma anche per quella economica, determinerà una forte domanda di servizi e assistenza sociale. Non saranno giorni facili». Ed è tornato a invocare l'autonomia: «L'autonomia, prevista dalla Costituzione e richiesta dalla stragrande maggioranza dei veneti, e il regionalismo sono la chiave di volta per modernizzare l'intero Paese. L'autonomia incarna il nuovo patto di rinascita tra territorio e Stato».

Al.Va.

