PADOVA L'Istituto di medicina molecolare di Padova si prepara a ripartire dopo lo scandalo nato attorno alla chiamata di Pierpaolo Pandolfi, genetista di fama mondiale accusato di molestie nei confronti di una ricercatrice di Harvard. A due settimane dalla revoca dell'incarico a direttore scientifico, ieri il Consiglio di amministrazione del Vimm si è riunito per mettere un punto e ripartire. Il Cda ha deliberato la nomina di Gianpietro Semenzato a direttore scientifico pro tempore del Vimm, con Maria Pennuto come vicedirettore. Saranno loro a dover guidare i laboratori di ricerca nei prossimi mesi, fino alla pubblicazione del bando di chiamata internazionale.

Semenzato, da diversi anni direttore di Ematologia e Immunologia clinica all'Azienda ospedaliera, docente di Ematologia all'università di Padova, è uno dei capigruppo di ricerca del Vimm. Maria Pennuto, anche lei principal investigator del Vimm per lo studio sulle malattie muscolari, le neuroscienze e le malattie neurodegenerative, è docente del Dipartimento di Scienze Biomediche del Bo. Nonostante le nuove nomine, il «caso Pandolfi» risuona ancora come una profonda sconfitta nelle parole dei vertici del Vimm. «Era febbraio quando Pandolfi venne al Vimm per discutere della sua venuta in Italia ricorda emozionato il professor Francesco Pagano, presidente della Fondazione biomedica -. Dopo aver visitato i laboratori, mi disse Francesco hai preparato un gioiello. Quando si cerca di portare Maradona nella squadra, tutti gli avversari fanno in modo di far saltare l'accordo. L'arrivo di Pandolfi sarebbe stato decisivo per la ricerca italiana». Un punto di vista condiviso dalla vicepresidente Giustina Destro: «La tristezza è che Padova ha perso l'occasione per fare un salto enorme. Un salto che era condiviso anche dall'università di Padova, pronta a chiamare Pandolfi per chiara fama. Ora, in accordo con i principal investigator del Vimm, procederemo con la definizione del nuovo bando per il direttore scientifico e provvederemo alla nomina del nuovo comitato scientifico internazionale».

Sono stati proprio i componenti del board scientifico ad accusare per primi Pagano di non aver condiviso con loro la scelta su Pandolfi. Il comitato, composto da dodici nomi stranieri di alto profilo tra cui due premi Nobel, ha il compito di valutare l'attività del Vimm. Lo scorso 25 giugno il gruppo ha presentato in massa le proprie dimissioni, dichiarandosi contrario alla nomina di Pandolfi e mettendo nero su bianco «la necessità di evitare uno scandalo». Sul fatto di essere stato avvertito più volte dal board scientifico, Pagano ha sottolineato: «Quattro anni fa c'è stata la stessa polemica con il precedente direttore. Lo statuto del Vimm non prevede la condivisione della nomina con il board internazionale. Il comitato scientifico ha il compito di valutare l'attività, se avesse ingerenze nella nomina nascerebbe un conflitto di interessi». La direzione del Vimm anche ieri ha ribadito la scarsa trasparenza di Pandolfi. «Quando Pandolfi mi ha fatto sapere di voler tornare in Italia, chiesi perché aggiunge Pagano -. Non mi disse nulla di specifico, così contattai direttamente Harvard. E l'università americana mi disse che non aveva problemi con Pandolfi. Nel momento in cui abbiamo dato notizia della nomina, venne fuori il blog. E si innestò una polemica speculativa. Io sono andato avanti con determinazione fino a quando non è uscita l'intervista con la confessione di Pandolfi. Poi ho convocato il Cda per la revoca dell'incarico». La guida di Semenzato e Pennuto ora punta a ristabilire il dialogo tra amministrazione e ricercatori. «La speranza è che questo boom mediatico finisca si augurano i due scienziati -. I ricercatori, soprattutto quelli più giovani, sono stati molto colpiti dallo scandalo e alla fine ne soffre la ricerca. Noi cercheremo di mettere armonia e serenità in questi laboratori. Il nostro obiettivo è coordinare le esigenze della Fondazione e del Cda, con quelle dei Principal investigator del Vimm. Ci impegneremo per definire una call internazionale di assoluto livello. Le aree di interesse dell'istituto sono molte per cui il nuovo direttore scientifico dovrà avere una visione globale».

Elisa Fais

