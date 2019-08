CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICOSTRUZIONEBELLUNO In provincia di Belluno altri due tasselli del mosaico sconvolto dalla tempesta Vaia di fine ottobre tornano al loro posto. È stata riaperta la strada di via Vallesina dall'incrocio delle Quattro strade fino alla diga Enel in Comune di Valle di Cadore. Mancano ancora in alcuni punti le reti di protezione dei pendii e i guard rail, tanto che il sindaco raccomanda agli automobilisti di usare molta prudenza; la ditta che sta eseguendo i lavori conta di eseguire le ultime rifiniture anche con la strada riaperta al...