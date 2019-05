CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICORRENZAdal nostro inviatoCIMADOLMO (TREVISO) Mezzo secolo più tardi, rieccolo qua il terrore del fisco. Quel popolo delle partite Iva che, non credendo più alle tradizionali organizzazioni di categoria, il 4 maggio 1994 decise di costituire un sindacato che affrontasse a muso duro il «mostruoso Stato italiano» in tutte le sue articolazioni: Life, i Liberi imprenditori federalisti europei, un pezzo di storia del fenomeno Nordest. Dopo mille battaglie, qualche vittoria e molte più sconfitte, la sensazione è che se la guerra non è...