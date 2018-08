CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICORRENZABELLUNO Tra una settimana saranno quarant'anni esatti dall'elezione al soglio pontificio. Quarant'anni da quel giorno in cui la fumata del comignolo più famoso di Piazza San Pietro fu bianca e Albino Luciani divenne Giovanni Paolo I, il Papa del sorriso. Per celebrare la ricorrenza, il paese natale del pontefice dei 33 giorni va in diretta tivù. Con tanto di Messa della domenica trasmessa sulla principale rete nazionale. IL DEBUTTOCanale d'Agordo, un borgo di poche centinaia di anime incastonato tra le Dolomiti agordine, ha...