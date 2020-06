LA RICHIESTA

VENEZIA Diminuire le firme per poter presentare le liste alle prossime elezioni regionali del Veneto. A chiederlo, in una nota congiunta, sono Alessandro Bisato, segretario regionale Pd, Annalisa Nalin e Corrado Cortese di +Europa Veneto, Luana Zanella di Europa verde e Davide Zurlo di Volt: «La necessità della raccolta delle firme - anche se alleggerita - durante il mese di agosto e la dilagante predominanza mediatica del presidente della Regione (in campagna elettorale giornaliera dalla postazione emergenza Covid-19 di Marghera) e della Lega, ci pongono di fronte a una deriva che minaccia lo stato di diritto e le basilari regole democratiche per l'espressione del voto».

In Veneto la legge regionale elettorale dice che per presentare una lista bisogna presentare delle firme. Quante? Nei collegi provinciali di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Verona da 1750 a 2250; a Belluno e Rovigo almeno 1.000. Il Decreto Elezioni che ha fissato la finestra elettorale dal 15 settembre al 15 dicembre ha ridotto a un terzo il numero delle firme da presentare. Ad esempio: a Belluno ne basteranno 334.

Ma in Veneto non tutti devono presentare le firme. Ogni capogruppo in consiglio regionale deve comunicare se, oltre alla propria lista, intende gemmarne un'altra. Ad esempio: Stefano Fracasso, capogruppo del Pd, potrebbe autorizzare la lista del Pd e magari quella di +Europa (o della civica europeista in fase di formazione). A sua volta Piero Ruzzante, che nel Gruppo Misto rappresenta la componente politica Veneto 2020, potrebbe dare il via libera alla lista Veneto che Vogliamo di Arturo Lorenzoni e magari anche ai Verdi di Luana Zanella. A questo punto l'unica lista nel centrosinistra che dovrebbe andare a caccia di sottoscrizioni sarebbe quella autonomista di Simonetta Rubinato. A meno che qualcuno da destra la aiuti. È già successo: 2015, l'ex scudocrociato Stefano Valdegamberi gemma la lista L'Altro Veneto di Laura Di Lucia Coletti. E dentro c'era Rifondazione. (Al.Va.)

