LA RICHIESTA VENEZIA «Cosa farei se dipendesse esclusivamente da me? Farei

LA RICHIESTAVENEZIA «Cosa farei se dipendesse esclusivamente da me? Farei come i paesi vicini, Austria, Germania, Francia: chiuderei la bottega il sabato pomeriggio e tutta la domenica più le feste comandate». Roberto Marcato, assessore leghista allo Sviluppo economico e al Commercio della Regione Veneto, torna alla carica. Gli è bastato apprendere che il vicepremier Luigi Di Maio intende ridiscutere il Salva Italia, cioè il decreto dell'ex Governo Monti che ha completamente liberalizzato le aperture dei negozi, per chiedere...