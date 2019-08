CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTATREVISO Caerano non vuole i Rom dopo il pestaggio al sindaco Precoma. Ma nemmeno Montebelluna intende accoglierli. Lo spiega il sindaco Marzio Favero: «Caerano e Montebelluna rappresentano un'unica entità urbana. Allontanare i nomadi da un centro e non dall'altro è come spostarli da un quartiere all'altro di una stessa città». Di fronte alla scelta del questore Vito Montaruli di vietare Caerano ai nomadi responsabili dell'assalto al sindaco Gianni Precoma non ha alcun dubbio: se non possono stare a Caerano non ha alcun senso...