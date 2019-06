CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAVENEZIA Vacanze in appartamento al mare, i prezzi degli affitti sono rimasti stabili rispetto alla scorsa stagione, ma il mercato delle locazioni nelle località balneari del litorale sta pagando un avvio di stagione segnato dal maltempo. Se il mese di maggio ha fatto registrare, causa pioggia, tante cancellazioni, le prenotazioni si stanno però risvegliando in questi giorni con la ripresa dei last minute. Caorle e Jesolo restano comunque le punte di diamante dell'offerta turistica estiva veneziana, lo dimostrano anche i canoni...