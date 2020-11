LA RICERCA

VENEZIA Un cambio al vertice della classifica sulla qualità della vita che rimane però targato Nordest. Così come cresce il numero di città venete e friulane nelle posizioni di testa della graduatoria costruita su parametri legati a istruzione, lavoro, salute e ambiente. Quindi in una sorta di staffetta tra prima e seconda, quest'anno è Pordenone sul podio seguita da Trento. Altre le novità tra le prime posizioni che vedono Vicenza terza, mentre l'anno scorso era 14esima, seguita da Padova con un quarto posto che vale quanto l'oro considerata l'11esima postazione del 2019. A svelarlo la ventiduesima classifica annuale stilata dal dipartimento di statistiche economiche dell'Università La Sapienza di Roma per il quotidiano ItaliaOggi che quest'anno tiene conto anche della pandemia in corso.

L'EFFETTO COVID

Questo spiega perché sotto la voce che raggruppa i parametri del sistema salute nel gruppo di coda ci sono province come Trento, Vicenza, Treviso, Trieste e Gorizia, solitamente in vetta, travolte dalla bufera Covid più di altre specie nella prima ondata. Le aree più colpite dai contagi sono infatti quelle che perdono più posizioni nella graduatoria generale: Bergamo scende dal 26esimo posto dell'anno scorso al 40esimo di quest'anno, Lodi indietreggia di 37 posizioni, Milano di 16, Piacenza di 41, Cremona addirittura di 46. Nel complesso la qualità della vita è risultata buona o accettabile in 60 su 107 province italiane. E i territori caratterizzati da un livello di qualità della vita basso quest'anno si concentrano esclusivamente nell'Italia meridionale e insulare. Il che significa che la qualità della vita di oltre il 60,1% della popolazione residente nel Mezzogiorno è al di sotto di livelli considerati accettabili.

AFFARI E LAVORO

Al di là della graduatoria generale, vanno poi considerate quelle settoriali. Per esempio affari e lavoro, etichetta che comprende parametri quali i tassi di occupazione e disoccupazione, la quantità di aziende ogni 100mila abitanti e la cifra di ditte cessate: Bolzano apre la classifica mantenendo la posizione di vertice già ottenuta in passato, così come Trento che al terzo posto di nuovo conferma i piazzamenti degli ultimi anni.

AMBIENTE

Nella categoria ambiente sono stati valutati la concentrazione di biossido d'azoto, i giorni di superamento del limite di polveri sottili, i consumi di acqua e di energia elettrica, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, le piste ciclabili, le zone a traffico limitato e l'uso del trasporto pubblico. Trento si classifica al primo posto seguita dalla terza postazione di Pordenone. E nelle prime 21 caselle ci sono solo province del Nord Italia.

SICUREZZA, SOCIALE E SALUTE

Reati contro la persona e contro il patrimonio, omicidi, lesioni dolose e percosse, violenze sessuali, illeciti connessi agli stupefacenti e alla prostituzione, scippi, furti, rapine, truffe ogni 100mila abitanti: tutto questo concorre a determinare la criminalità. Ebbene qui Treviso occupa la terza posizione sul fronte qualità. Mentre la sicurezza sociale quest'anno comprende indicatori utili a catturare l'effetto determinato dall'attuale crisi pandemica. Così come i contagi incidono sul fronte salute dove il Nordest figura appunto nel gruppo di coda con Trento, Vicenza, Treviso, Trieste e Gorizia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sul fronte formazione è ancora una volta Trento la prima classificata. A seguire Trieste in terza posizione e Udine quarta.

Raffaella Ianuale

