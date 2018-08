CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIAPERTURAVENEZIA L'opera provvisoria che resiste da 164 anni sul Canal Grande, è tornata come nuova e più forte di prima.È stato riaperto ieri il ponte dell'Accademia, dopo sette mesi di restauro che in realtà non l'ha mai visto chiudere del tutto al passaggio. Lavori di sistemazione totali, alle parti in legno e a quelle in acciaio, possibili grazie alla donazione di un milione e 700mila euro del gruppo Luxottica, che fa capo a Leonardo Del Vecchio.LA STORIAUna cerimonia pubblica con autorità civili e militari, il taglio del nastro a...