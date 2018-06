CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICAVENEZIA «Dunque dovremmo dimetterci tutti? Non rispondo per gli altri, rispondo per me: se sono stato mandato in Veneto è perché c'erano e ci sono dei problemi». Tradotto: niente passo indietro, finché non sarà Silvio Berlusconi a disporlo. Dopo 500 giorni da commissario di Forza Italia, Adriano Paroli replica alla richiesta dell'assessore Elena Donazzan di una remissione del mandato da parte dei vertici regionali e provinciali in considerazione degli scarsi risultati ottenuti alle elezioni, ma anche alle critiche del...