LA RELAZIONEVENEZIA In un'Italia in cui 8,6 milioni di persone sono considerati consumatori di alcolici a rischio, il Nordest evidenzia le maggiori criticità, in termini sia di bevande prescelte, sia di comportamenti dannosi per la salute. Ad affermarlo è la Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nel 2018 in materia di alcol e problemi correlati, recentemente trasmessa a Camera e Senato dal ministro Giulia Grillo. Qui la percentuale di bevitori è pari al 79,1% tra gli uomini e al 61,1% tra le donne, «e per queste ultime ...