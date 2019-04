La Regione: stipendi bassi in Veneto? Colpa del contratto nazionale firmato anche da Cgil

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA I professionisti della sanità veneta sono tra i meno pagati d'Italia, pur garantendo un servizio di altissima qualità, in situazione di cronica carenza di personale alla quale i recenti posti messi a concorso non sono una risposta adeguata. Lo sostiene Daniele Giordano, Segretario Generale Fp Cgil, analizzando i dati dal conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato sulla sanità veneta. La retribuzione lorda media, secondo il sindacato, è la voce più sorprendente in negativo rispetto al dato medio nazionale. Il Veneto,...