LA REAZIONEMOGLIANO Racket dell'accattonaggio: e una madre infastidita da una richiesta pressante chiama i carabinieri. Il gesto di stizza, dal valore puramente simbolico ( le forze dell'ordine non sono intervenute), ha scatenato una discussione con toni accesi sui social dove parole come razzismo, tolleranza, intransigenza e fastidio si mescolano. In un frangente storico in cui sul concetto di sicurezza si gioca una battaglia politica di respiro europeo, anche nella geografia piccola della propria città il confronto è aperto tra sostegno e...