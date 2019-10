LA RASSEGNA Archimede abita a Nordest e ora va in mostra a Roma. Da oggi a domenica,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RASSEGNAArchimede abita a Nordest e ora va in mostra a Roma. Da oggi a domenica, negli spazi fieristici della Capitale, andrà in scena il Maker Faire, versione europea della celebre rassegna americana dedicata agli inventori e alle loro creazioni scientifiche e tecnologiche in una miriade di settori: biomedicale, manifattura digitale, internet delle cose, alimentazione, agricoltura, clima, automazione, arte, spettacolo, musica e artigianato. Organizzata dalla locale Camera di Commercio, attraverso l'azienda speciale Innova Camera, la...