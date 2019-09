CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA QUERELLEVENEZIA Ancora carte bollate tra governo e palazzo Ferro Fini. Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Veneto n. 29 del 25/07/2019 per l'adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia: si tratta della legge che dà il via libera tra l'altro agli alberghi diffusi sulle colline del Prosecco, ossia alla trasformazione a fini turistici degli immobili rurali. Nel mirino, in...