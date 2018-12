LA PROVOCAZIONE ANNONE VENETO Nero Gesù Bambino, nera la Madonna, nero San

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROVOCAZIONEANNONE VENETO Nero Gesù Bambino, nera la Madonna, nero San Giuseppe, neri anche i due angioletti, il presepio vivente di Annone Veneto affronta il tema dell'accoglienza sottolineando il colore delle pelle dei figuranti il quadro della natività. Gesù venuto al mondo per tutte le genti, in questo momento in particolare per i migranti africani. Nel foglietto parrocchiale, il parroco don Giovanni Odorico scrive nel Presepe c'è ordine, raccoglimento, fratellanza e spirito di accoglienza. E con questo spirito e con questi...