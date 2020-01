LA PROTESTA

VENEZIA Secondo le indiscrezioni di Palazzo, decisivo è stato l'intervento di Luca Zaia, determinato a disinnescare la protesta degli ambientalisti, 123 associazioni che domani marceranno a difesa del Parco regionale della Lessinia. Il governatore avrebbe richiamato all'ordine i leghisti Alessandro Montagnoli ed Enrico Corsi, promotori insieme al cimbro Stefano Valdegamberi del testo che punta a tagliare 1.794 dei 10.201 ettari della riserva naturale, trovando infine una soluzione nel rinvio del provvedimento in commissione Territorio. «Il progetto di legge è stato licenziato in assenza del parere fondamentale della Comunità Montana, di conseguenza si riparte da zero», esulta Piero Ruzzante (Veneto 2020), che giovedì insieme alla collega Cristina Guarda e agli ex consiglieri regionali verdi Alberto Tomiolo e Massimo Mao Valpiana aveva auspicato una festa positiva per i trent'anni trascorsi dall'istituzione dell'area.

LE MODIFICHE

Anziché andare subito in commissione Bilancio e quindi in aula per il via libero definitivo, dunque, la proposta dovrà attendere una nuova valutazione. Spiega lo zaiano Francesco Calzavara, numero uno della commissione Territorio: «Ho inviato una richiesta al presidente perché convochi la Comunità del Parco, in modo che esprima parere scritto sulla nuova cartografia georeferenziata e sul progetto di legge. Sono convinto che la commissione, una volta acquisito il parere della Comunità, avrà tutti gli elementi per integrare o migliorare il testo finale». Con ogni probabilità, dunque, le modifiche imporranno una nuova votazione. «Ora la discussione è ufficialmente riaperta, porteremo la nostra proposta di ampliamento», rilancia Ruzzante, bersaglio per questo insieme a Guarda della rabbia di Valdegamberi: «Una certa propaganda ha voluto strumentalizzare la volontà della Lessinia per scopi elettoralistici, spostando direttamente l'obiettivo politico sul presidente Zaia, che ha semplicemente ricevuto delle proposte. È stata aizzata una campagna di disinformazione strumentale rivolta a persone in buona fede che non conoscono i temi e i problemi».

LA MANIFESTAZIONE

Opposta l'opinione degli organizzatori della manifestazione che comincerà domattina alle 10 a Conca dei Parpari, nel territorio comunale di Roveré Veronese, con il sostegno del Partito Democratico. «Parteciperemo per ribadire il nostro convinto no alla riduzione dell'area protetta voluta dalla Lega e dai suoi alleati, contrarietà che ribadiremo anche in aula», annunciano da Verona i consiglieri regionali Stefano Fracasso, Andrea Zanoni, Orietta Salemi, Anna Maria Bigon e Graziano Azzalin, insieme a parlamentari ed esponenti scaligeri. «I problemi dei cinghiali affermano i dem non si risolvono con una sforbiciata alle aree protette, in una regione che, oltre a essere la più cementificata d'Italia, ha una superficie a parco del 5%, contro una media nazionale che è esattamente il doppio». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA