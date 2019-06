CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAdal nostro inviatoSUSEGANA (TREVISO) Qui dove un secolo fa il Piave mormorava contro il passaggio dello straniero, adesso «il Veneto resiste». È questo lo slogan che campeggia sugli striscioni e sulle magliette degli aderenti al Coordinamento Don Torta e a Noi che credevamo, che aspettano al varco prima Luca Zaia e poi Danilo Toninelli per incalzarli sul crac delle ex Popolari, anche se l'uno è il presidente della Regione e l'altro è il ministro delle Infrastrutture, dunque non propriamente i titolari degli indennizzi ai...