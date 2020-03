LA PROPOSTA

VENEZIA Tra reddito, pensione di cittadinanza e quota 100, nel 2020 è prevista una spesa di 12,3 miliardi, il 64% in più delle misure economiche contro la crisi scatenata dal coronavirus annunciate dal governo pari, nell'insieme, a 7,5 miliardi. Lo rileva la Cgia sostenendo che questo intervento «pur positivo, è rivolto solo a contenere la crisi, ma nulla è stato previsto per aggredire la recessione economica alle porte».

La Cgia sottolinea come «per l'assistenza non badiamo a spese, ma per fronteggiare una crisi che si annuncia tra le più drammatiche degli ultimi 75 anni erogheremo una misura che, sebbene sia raddoppiata in pochi giorni, rimane ancora insufficiente». Per il segretario Renato Mason «se da un lato il mondo produttivo chiede un'importante manovra espansiva di rilancio di consumi e domanda interna, dall'altro, il governo affronta la crisi solo con provvedimenti di contenimento che vanno integrati con un importante piano di investimenti a medio-lungo termine».

Di qui la richiesta dell'associazione di Mestre: sbloccare le grandi opere pubbliche già finanziate o fermate dall'eccessiva burocrazia, mutuando il successo che sta avendo il metodo Genova. «Senza dimenticare - aggiunge - che è necessario che la nostra pubblica amministrazione torni a pagare i debiti commerciali maturati con i propri fornitori».

La Cgia chiede poi che una parte dei 17 miliardi stanziati nel 2020 per le politiche attive del mercato del lavoro, risorse in gran parte gestite dalle Regioni, venga dirottata verso azioni in grado di creare nuovi posti di lavoro attraverso la cantierizzazione delle opere pubbliche, anziché sostenere iniziative volte a trovare un'occupazione a chi non ce l'ha (e che con la crisi in arrivo difficilmente riuscirà a trovare). «La necessità di tornare ad investire massicciamente nelle infrastrutture - conclude la Cgia - è una priorità riconosciuta da tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA