LA PROPOSTAVENEZIA Riprende stamattina in Consiglio regionale la discussione sulla reintroduzione del servizio militare (e civile) obbligatorio. «Abbiamo presentato 100 emendamenti per migliorare o, meglio ancora, affossare il provvedimento», annuncia Andrea Zanoni, alludendo alla manovra ostruzionistica promossa dal Pd con l'apporto anche del M5s. «Il ritorno della naja è una bufala, un diversivo pensato dalla maggioranza per non affrontare le vere questioni che interessano i veneti e che soprattutto non avrà conseguenze legislative»,...