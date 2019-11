CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAVENEZIA Renato Boraso, assessore comunale alla Mobilità di Venezia, ha - come dice qualcuno a taccuini spenti - «buttato il cuore oltre l'ostacolo» nella sua proposta di raddoppiare il Ponte della Libertà per decongestionare i flussi in arrivo e in uscita dalla città d'acqua. Una visione, al massimo un concorso internazionale di idee anche in vista del traguardo delle 2026, quando in Veneto ci saranno le Olimpiadi invernali e chi verrà a Cortina vorrà anche visitare Venezia. Ma intanto, anche se tutto è ancora al di là da...