LA PROCEDURA

VENEZIA C'è una voce fuori dal coro tra i politici di centrosinistra in merito alla mancata riconferma del presidente della Biennale, Paolo Baratta. È quella di Andrea Colasio, oggi assessore alla Cultura del Comune di Padova, in passato per due legislature - dal 2001 al 2006 e dal 2006 al 2008 - deputato alla Camera. «Il mio parere conta poco - dice Colasio - ma un turnover alla Biennale ci può stare. Ero stato relatore nel 2007 della nomina di Paolo Baratta, oggi dico che le presidenze delle istituzioni possono sopravvivere al ricambio. Una nuova linfa vitale ci può stare».

Le istituzioni locali, e non solo, spingono però per la riconferma di Baratta. L'hanno chiesto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il governatore del Veneto Luca Zaia. Del consiglio di amministrazione facevano parte il presidente Baratta (nominato il 13 gennaio 2016), il vicepresidente Brugnaro (di diritto in quanto sindaco di Venezia, ma Brugnaro siede in Cda anche come presidente della Città metropolitana), il governatore della Regione Zaia e, nominato dal ministro, Gianluca Comin. Il Cda è nominato per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del decreto di nomina del presidente della Fondazione. Da oggi, dunque, scatta il regime di prorogatio, sarà possibile solo l'ordinaria amministrazione.

L'EMENDAMENTO

Per riconfermare Baratta alla presidenza dell'ente, dal momento che è al terzo mandato consecutivo senza contare il primo dal 1998 al 2000, serve una modifica normativa. L'attuale articolo 7 del decreto legislativo numero 19 del 1998, con le varie modifiche intercorse, dice: La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il Presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per non più di due volte e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. Dunque servirebbe una leggina di una sola parola che dicesse che è possibile la riconferma per non più di tre volte, anziché due. Poteva essere con il Milleproroghe, ma il M5s all'epoca ha detto no. Se i pentastellati cambiassero idea, basterebbe un emendamento al decreto Banche o al decreto Alitalia per risolvere la faccenda. Il ministro alla Cultura Dario Franceschini non si è ancora pronunciato.

Al.Va.

