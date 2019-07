CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRESENTAZIONEVENEZIA Se il Veneto si è salvato dalla Grande Crisi del 2008, i cui effetti peraltro non sono ancora finiti, è perché ha retto il sistema delle importazioni e delle esportazioni. È stato internazionalizzandosi, cioè vendendo e comprando in Europa, in primis in Germania, che l'economia veneta è cambiata ed è cresciuta, tanto che il Pil regionale nel periodo tra il 2009, quando c'è stato il tonfo, e il 2019, è cresciuto tre volte rispetto alla media nazionale (+6,3% contro + 2,3%). La strada, dunque, è obbligata:...