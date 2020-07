LA PRESENTAZIONE

PADOVA «Anche nel simbolo abbiamo voluto ribadire la nostra adesione convinta al progetto portato avanti da Arturo Lorenzoni». A dirlo è stato ieri Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico, che nella sede padovana del Pd ha presentato la grafica con cui il partito di Nicola Zingaretti si presenterà alle prossime elezioni regionali. Un simbolo che, nella lunetta inferiore, in bianco su sfondo azzurro, porta la dicitura Lorenzoni presidente.

LA SCELTA

A presentare il nuovo logo, oltre a Bisato, sono intervenuti lo stesso candidato governatore Lorenzoni e il parlamentare Roger De Menech. Assieme a loro, una folta rappresentanza dei candidati che i dem hanno messo in lista per la corsa al Consiglio regionale. In sala Gramsci erano infatti presenti, tra gli altri, Andrea Zanoni, Chiara Luisetto, Vanessa Camani, Elisa La Paglia, Giulia Andrian, Rachele Scarpa e Pietro Bean. «Nel nuovo simbolo abbiamo voluto caratterizzare la scelta che abbiamo fatto sul candidato presidente ha spiegato Bisato, anche lui candidato alle Regionali . Noi riteniamo che sia possibile un Veneto alternativo che guarda al futuro, ma senza dimenticare la tutela dell'ambiente, e che mette al centro le nostre bellezze paesaggistico-ambientali».

L'AGENDA

Il caso del Pd non è l'unico. «Diverse liste ha sottolineato Lorenzoni hanno deciso di mettere il mio nome sul loro simbolo e questo mi fa molto piacere, perché in questi mesi abbiamo portato avanti un lavoro di riaggregazione dell'area democratica attorno ad un progetto. Attorno alla condivisione di obiettivi di tipo ambientale, economico, sociale e sanitario. Questo cambio di agenda della Regione è un tratto molto forte che caratterizza la coalizione che mi sostiene. Io sono convinto che proprio in momento in cui, dall'Europa arriverà una forte iniezione di denaro, la nostra compagine ha tutte le competenze necessarie per affrontare le sfide che ci riserva il futuro».

Ha concluso l'esponente arancione: «Non fanno altro che ripeterci che la nostra è una sfida difficile, io dico che il nostro obiettivo deve essere quello di guadagnare consenso giorno dopo giorno. Questo, paradossalmente, potrebbe essere più importante della vittoria finale. Dobbiamo fare quello che non è stato fatto in Veneto negli ultimi 10 anni. Cos'ha fatto in questo periodo la giunta regionale per il sistema bancario o per la tutela delle multiutility del nostro territorio?».

Chiosa finale di De Menech, segretario regionale al tempo delle Regionali del 2015: «Come è sempre accaduto, Il Pd si mette in gioco, accetta la sfida e si prende le sue responsabilità. Al contrario di quello che stanno facendo molti dei nostri avversari».

