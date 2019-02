CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLITICAVENEZIA Sotto il nome di Forza Italia stanno due consiglieri regionali, ma entrambi sono ex azzurri. Uno di questi ha ufficialmente aderito a Fratelli d'Italia, tuttavia non è entrato nel relativo gruppo. Per questo il simbolo berlusconiano passerà ad altri due membri, ciascuno dei quali però lo gestirà per conto proprio. È l'intricata, e a tratti surreale, situazione di Palazzo Ferro Fini: a quasi un anno dalla fine della legislatura, i movimenti all'interno del centrodestra ridisegnano la fisionomia dell'assemblea, anche se...