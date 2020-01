LA POLITICA

VENEZIA I renziani di Italia Viva hanno disertato l'incontro convocato martedì sera a Padova per scegliere il candidato governatore del centrosinistra da contrapporre a Luca Zaia. C'erano tutti: Pd, i civici del Veneto che Vogliamo (il cartello di Arturo Lorenzoni, candidato in pectore), socialisti, Verdi, +Europa, Italia in Comune del sindaco di Parma Pizzarotti, Sinistra Italiana, Azione di Carlo Calenda. Mancava solo Italia Viva. Il motivo? «A parte un qui pro quo sulla convocazione, su cui comunque non vogliamo fare polemica, la verità è che si trattava di un tavolo confuso - ha detto la deputata veneziana di Italia Viva, Sara Moretto - con un dibattito ancora aperto su primarie sì o primarie no, sul candidato civico o non civico, insomma è un confronto ancora molto arretrato». Moretto ha puntualizzato: «Non stiamo chiudendo la porta, anzi, abbiamo occhi e orecchie aperte, ma vogliamo capire se questo progetto assumerà caratteristiche e confini più concreti». Ma Italia Viva ci sarà o no alle elezioni regionali del Veneto? «Noi vogliamo esserci - ha detto Moretto - Da soli è impossibile, guardiamo con interesse alla Puglia». In Puglia Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda hanno deciso di non sostenere Michele Emiliano, che però non ha più la tessera Pd in quanto magistrato, ma di correre assieme con un proprio candidato.

RENZIANI CIVICI

Che in Veneto il modello Puglia sia riproducibile appare al momento difficile. Non solo perché Azione con Emanuele Cagnes (ex segretario organizzativo del Pd regionale) e Federico Vantini (che è stato forse il primo renziano di tutto il Veneto, già sindaco di San Giovanni Lupatoto) erano all'incontro di martedì sera con il resto della costruenda coalizione, ma anche perché ci sono dinamiche territoriali confliggenti: a Padova, ad esempio, i referenti di Italia Viva Antonino Pipitone e Romualdo Zoccali hanno aderito al manifesto de Il Veneto che Vogliamo, rassemblement di movimenti e associazioni, a partire da Coalizione Civica del vicesindaco arancione di Padova Artuo Lorenzoni, che sabato terrà la sua assemblea regionale.

IL RINVIO

Renziani a parte, l'incontro del centrosinistra di martedì sera non ha segnato battute d'arresto, anche se il tema caldo - come scegliere il candidato governatore, se con riunioni e trattative tra gli alleati o se con elezioni primarie aperte - è rinviato a martedì 28. Un altro passaggio cruciale sarà la direzione regionale del Partito Democratico convocata per venerdì 31 gennaio: sarà in quella sede che i dem avranno l'ultima parola in merito e sarà interessante capire con quale relazione si presenterà il segretario Alessandro Bisato: appoggiando una candidatura civica o insistendo per una scelta interna?

Per ora i possibili alleati hanno trovato una intesa di massima sul programma, con sanità e ambiente quali cavalli d battaglia. Le porte restano aperte al M5s, anche se qui bisognerà capire dopo il voto di domenica in Emilia Romagna se in Veneto vincerà l'ala governista del ministro Federico D'Incà o quella refrattaria a qualsiasi alleanza con il Pd dell'attuale capogruppo in Regione Jacopo Berti. Resta il fatto che, con o senza M5s, il tentativo di Pd & C, è di andare oltre il cartello elettorale e di diventare massa critica in consiglio regionale. Il dilemma, però, è sul candidato governatore: civico o tesserato?

Alda Vanzan

