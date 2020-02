LA POLITICA

VENEZIA Fuori Sergio Berlato, dentro Joe Formaggio. E con il nuovo consigliere regionale di Fratelli d'Italia, entrato ieri a Palazzo Ferro Fini, ma soprattutto con le new entry degli ex tosiani Andrea Bassi e Stefano Casali, il gruppo di Giorgia Meloni sembra cambiare fisionomia. Chi mai si sarebbe aspettato da una formazione politica riconducibile alla destra di sentir proporre l'intitolazione di una strada ad Anna Frank di cui questo mese ricorre il 75° anniversario della morte? Anzi, di più strade perché la mozione presentata ieri dai tre Fratelli è che «la Regione Veneto si attivi per sensibilizzare le amministrazioni affinché nelle nuove lottizzazioni intitolino una strada ad Anna Frank, la giovane ebrea tedesca divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario, scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti e per la sua tragica morte nel campo di Bergen Belsen». Il primo a cogliere l'invito è stato proprio il neo consigliere Joe Formaggio: «Io sono ancora sindaco di Albettone ed entro sera informerò la mia giunta e il mio consiglio comunale per fare in modo di individuare una via da dedicare ad Anna Frank nel più breve possibile». Dunque, sfatato un luogo comune: non è vero che il partito della Meloni si interessa solo del Giorno del Ricordo e delle foibe, in Veneto - quanto meno per quanto riguarda il gruppo di Bassi, Casali, Formaggio, visto che gli altri due appartenenti al partito Elena Donazzan e Massimo Giorgetti hanno un gruppo a sé - si onora anche il Giorno della Memoria. Bassi si è pure spinto oltre: «Voterei anche a favore di una via intitolata a Palmiro Togliatti e di altre figure politiche della nostra storia repubblicana». «Stiamo vivendo un periodo in cui l'odio e l'antisemitismo e il negazionismo degli eventi della seconda guerra mondiale sono quotidiani per le nostre vite - ha aggiunto Bassi - Esempi come quello di Anna Frank dovrebbero rappresentare un monito a ricordo di quegli avvenimenti».

L'INSEDIAMENTO

Quanto a Joe Formaggio, il nuovo consigliere ha preso possesso ieri pomeriggio dello scranno che fino a pochi giorni fa era stato di Sergio Berlato, volato ora a Bruxelles. Nel suo saluto, Formaggio ha detto di portare la propria esperienza di amministratore e di uomo di impresa, chiedendo al consiglio regionale di aiutare i sindaci e di dimostrare attenzione verso il mondo produttivo. Essendo però sindaco di Albettone, prima o poi dovrà decidere quale delle due cariche tenere. Stando ai rumors di palazzo, giocando sule comunicazioni e sui solleciti, Formaggio potrebbe restare a Venezia un paio di mesi - giusto sotto elezioni - prima di scegliere di tenere la fascia tricolore. Si vedrà.

