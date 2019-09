CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Via libera al distanziometro per gli apparecchi destinati al gioco d'azzardo: dovranno stare ad almeno 400 metri dai luoghi sensibili, come scuole, ospedali, parrocchie, banche, compro-oro e stazioni. Ma questo varrà solo per i locali di nuova apertura, non per le migliaia di sale che alimentano già un giro d'affari pari a 6,1 miliardi di euro, facendo del Veneto la terza regione d'Italia per giocate alle macchinette. Attraverso due emendamenti della Giunta, e malgrado la polemica sollevata al riguardo dall'opposizione, la...