CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Venerdì scorso la Capitaneria di Porto ha varato l'ordinanza che consente l'entrata in laguna anche alle navi lunghe fino a 335 metri con pescaggio di 11,5 metri, navi che a causa dei limiti precedenti sono state dirottate a Trieste, rinfocolando le polemiche tra i due scali in competizione per soffiarsi i traffici, tra le due città e i politici di riferimento. Il comandante Pietro Pellizzari, con quest'atto, ha così certificato i lavori di escavo ordinati dall'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico Settentrionale...