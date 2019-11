CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA Striscioni, gesti simbolici, qualche segnale di distensione, ma sullo sfondo ancora i toni della polemica sul caso del liceo Marco Polo di Venezia, dove la scorsa settimana un incontro con due esponenti delle forze armate, in vista del 4 Novembre, era stato disertato di fatto dagli studenti, con la protesta di alcuni insegnanti nel nome del pacifismo. Ieri era la giornata della prova del nove, non fosse altro perché in piazza San Marco a suonare l'inno di Mameli davanti ad autorità militari e civili sono stati gli allievi...