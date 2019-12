LA POLEMICA

VENEZIA Non ha nessuna intenzione di chiedere scusa, ammette solo di avere avuto una «reazione scomposta» pubblicando la vignetta sessista sulla visita ginecologica. «Ma vorrei vedervi nei miei panni - ribatte Sergio Berlato, il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale del Veneto finito al centro di una polemica che ha fatto il giro d'Italia - Quella vignetta l'ho pubblicata solo in risposta a quelle donne che avevano minacciato me e la mia famiglia di morte la notte di Natale». In realtà la prima volta che Berlato ha postato la vignetta sessista su Facebook è stato qualche giorno prima di Natale in risposta a una donna che aveva fatto pesanti apprezzamenti su Berlato cacciatore, ma nulla che avesse a che fare con minacce. Tant'è, ieri Berlato è tornato a rispolverare vecchie foto per testimoniare di essere da tempo nel mirino di sedicenti ambientalisti.

LE FOTO

«A coloro che mi hanno aggredito con le loro critiche in questi giorni chiedo: come vi sentireste se sui vostri muri apparissero scritte analoghe a queste?»: questo il post pubblicato ieri da Berlato su Facebook assieme ad alcune foto che ritraggono scritte su muri e recinzioni: Sergio Berlato al muro, Morte ai cacciatori, Morte a Berlato, Cacciatori maiali. In realta si tratta di fotografie che risalgono al 2006. E non è nuova nemmeno l'epigrafe postata sempre ieri dall'esponente di Fratelli d'Italia. «Se invece alle famiglie di coloro che mi hanno criticato arrivasse un annuncio funebre analogo a quello che è arrivato alla mia famiglia, quale sarebbe la loro reazione?», ha scritto Berlato. L'epigrafe in questione non è però di ieri, ma di 13 anni fa. «Ho deciso di rendere pubblico tutto - ha spiegato al Gazzettino Berlato - la gente deve sapere che il minacciato sono io. E non da ieri».

Quanto al silenzio dei colleghi di Fratelli d'Italia, Berlato si dice certo: «Interverranno tutti, a partire da Giorgia Meloni». (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA