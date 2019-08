CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Mentre il tema dell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche continua ad essere argomento di discussione a più livelli, il quadro normativo nazionale resta immutato, senza nuovi provvedimenti che vadano ad incidere su interventi e provvedimenti delle Regioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. «A fine giugno il ministro Costa aveva annunciato la firma imminente di un decreto interministeriale per determinare i limiti ai Pfas, sostenendo di volerli porre a zero - spiega l'assessore regionale...