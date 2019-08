LA POLEMICA VENEZIA «Lasciate accesa la diretta Facebook, voglio che a casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA «Lasciate accesa la diretta Facebook, voglio che a casa sentano». Luca Zaia ha appena finito di illustrare la manovra di bilancio 2020 e a Palazzo Balbi prassi vuole che quando termina l'illustrazione delle delibere approvate dalla giunta e si passa alle domande dei giornalisti, i social vengano spenti. Ma il tema è troppo scottante. Il governatore del Veneto ha deciso di mandare in corsia i medici senza specializzazione, i neolaureati abilitati, per far fronte alla carenza di camici bianchi ed è stato accusato di...