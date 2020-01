LA POLEMICA

VENEZIA La reazione di Luca Zaia e Luigi Brugnaro è la stessa: Paolo Baratta doveva - e deve - essere riconfermato alla presidenza della Biennale. I Cinque Stelle non vogliono? «Riemerge la solita politica del no e per loro sarà un altro pasticcio perché così apriranno le porte a una nomina targata Pd», dice il governatore del Veneto. Il sindaco di Venezia rincara: «Se ci sono, come dicono, problemi politici, devono anche assumersi le proprie responsabilità. E non esiste che si ignori Venezia, tutti gli spazi e le sedi della Biennale sono del Comune, dobbiamo essere consultati». Ma è sul giudizio sull'operato di Baratta che governatore e sindaco concordano in maniera assoluta: il presidente in carica ancora per poche ore, visto che oggi scade il Cda della Biennale e da domani scatterà il regime di prorogatio, ha lavorato «benissimo» e non può essere mandato a casa. «Non lo dico per Baratta, lo dico per la Biennale», sottolinea Brugnaro. Zaia è ancora più tranchant: «Siamo in Italia, no? Quando una roba funziona bisogna chiuderla».

L'ITER

Benché sindaco e governatore alzino la voce, la nomina spetta al ministro dai Beni culturali. Dario Franceschini firmerà un decreto di nomina, dopodiché si dovranno sentire le competenti commissioni di Camera e Senato per un parere consultivo, non vincolante. Chiaro che se dai parlamentari arrivasse una bocciatura, il segnale politico non sarebbe irrilevante. Precedenti ce ne sono stati: Davide Croff nel 2004 non ottenne il via libera della commissione Cultura del Senato. Nel 2011 successe la stessa cosa, ma a Montecitorio, per Giulio Malgara proposto dall'allora ministro Giancarlo Galan e, causa successiva crisi di governo, finì che l'interessato fece un passo indietro. Dal toto-nomi per il dopo Baratta ieri si è sfilato uno dei quattro ex ministri alla Cultura dati tra i papabili: «Quello di presidente della Biennale è un lavoro magnifico, ma io non posso per gli impegni e i progetti che ho in corso», ha detto Francesco Rutelli. Nella rosa restano Giovanna Melandri e Massimo Bray, è circolato anche il nome di Walter Veltroni, oltre alla torinese Evelina Cristillin, l'architetto Stefano Boeri, il presidente dell'Istituto Luce Roberto Cicutto e l'ex soprintendente di Fenice e Maggio Fiorentino Cristiano Chiarot. Rispuntasse l'ipotesi Baratta, nonostante la contrarietà del M5s, servirebbe un passaggio normativo essendo al terzo mandato consecutivo.

IL GOVERNATORE

Zaia è durissimo: «C'è qualcuno che può sostenere che la gestione Baratta non ha funzionato? Baratta era il successore ideale a Baratta. Ognuno ha i suoi pregi e difetti, ma è innegabile la produzione della sua gestione. Un esempio? Ha preso in mano una Mostra del cinema che non era leader a livello nazionale e l'ha portata tra le più grandi mostre del mondo, prima ancora di Cannes, nove volte su dieci il film di apertura di Venezia fa incetta di Oscar». Il governatore del Veneto non intende lasciar perdere: «Io spero che si trovi una soluzione per Baratta, non tanto per lui: siamo noi che abbiamo bisogno di lui. Vogliono cambiare? Devono trovare curricula e talento, che non sia un cimitero degli elefanti. Lo dice uno che ha portato a casa Olimpiadi e Colline Unesco. E non si pensi che la presidenza della Biennale sia una carica onorifica, solo cene e passerelle: bisogna essere presenti e lavorare, qui non abbiamo terrazze romane».

IL SINDACO

Il sindaco Brugnaro non è da meno. «I risultati ottenuti da Baratta sono indubbi. Già mesi fa, ancora al precedente ministro Alberto Bonisoli, avevo detto che Baratta poteva essere riconfermato o quantomeno prorogato. La Biennale è una istituzione che sta a Venezia, punto di riferimento nazionale, con prestigio internazionale: non può essere occupazione di potere. E la città di Venezia non può essere ignorata. Io sono vicepresidente di diritto, devo essere sentito». Il sindaco non vuole commentare il toto-nomi con la presenza di ben quattro ex ministri alla cultura, anche se, gli scappa, «sono tutti della stessa parte politica». «Io dei nomi che ho letto non discuto, dico solo che con Baratta e la sua squadra abbiamo lavorato tantissimo e benissimo, dalla soluzione del buco del Lido alla realizzazione del Cubo rosso. E dico che ha fatto benissimo il consiglio di amministrazione (alla seduta di venerdì non c'ero) a nominare la curatrice di Biennale Arte, mi complimento per la scelta di Cecilia Alemani. Dico, poi, che deve essere garantita la continuità del direttore generale». Di qui la richiesta al ministro: «Deve parlare con il sindaco prima di decidere, non può essere che veniamo trattati da periferia, umiliati. La Biennale deve funzionare. Si faccia presto e con trasparenza».

Alda Vanzan

