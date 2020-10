LA POLEMICA

VENEZIA La nuova Agenzia per la laguna di Venezia, così come è stata istituita dal Governo nell'ultima versione del Decreto Agosto, non piace agli enti locali, estromessi dalla governance di questa nuova autorità che dovrà gestire il sistema Mose e la laguna. Dopo le proteste del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che aveva parlato di «esproprio» e «tradimento» da parte dell'esecutivo, ieri a dargli man forte sono arrivati anche i parlamentari di Forza Italia e Lega.

«L'Agenzia per Venezia, che sarà la cabina di regia per la gestione della laguna e del Mose, toglie tutti i poteri al Comune di Venezia, a partire dalla nomina del presidente. Ha ragione il sindaco Luigi Brugnaro a rivendicare la gestione del Mose, affinchè il pulsante per azionare l'opera non venga schiacciato fuori da Venezia» s'indigna il parlamentare veneziano di Forza Italia, Renato Brunetta, che accusa il Governo - in particolare la ministra Paola De Micheli di non aver mantenuto le promesse fatte a suo tempo agli enti locali. Per la vicepresidente del gruppo azzurro al Senato, Licia Ronzulli, l'«Autorità per la Laguna di Venezia rischia di diventare un ennesimo inutile carrozzone» e l'aver «estromesso la città e la Regione dall'individuazione del suo presidente» è una «scelta paradossale che dà ragione a tutti quegli amministratori che da tempo chiedono una maggiore autonomia».

In linea anche la Lega, con Alex Bazzaro, deputato e neo consigliere comunale a Venezia, che annuncia un «emendamento per chiedere la cancellazione dell'Autorità sulla laguna gestita da Roma». «Vogliamo gestire la nostra laguna autonomamente, ce lo chiedono i veneziani - aggiunge -. È inaccettabile che il governo Pd-M5S estrometta gli Enti locali, Comune e Regione democraticamente eletti dai cittadini, dalla gestione della laguna. Non solo è stata istituita l'Autorità contro il volere degli amministratori locali e dei veneziani, ma Roma vorrebbe anche estrometterci dalla scelta del suo presidente. Non ci stiamo. L'autonomia fortemente voluta ed espressa dai veneti va anche in questa direzione, non permetteremo che chi ci governa, per giunta senza consenso popolare, si intrometta danneggiando». (r. br.)

