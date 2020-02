LA POLEMICA

VENEZIA Infortuni mortali in calo in Veneto: il trend rilevato dagli Spisal nell'ultimo quadriennio evidenzia una flessione dalle 52 morti sul lavoro del 2015 alle 21 del 2019. Il dato è emerso ieri al tavolo regionale per la salute e sicurezza del lavoro convocato a Palazzo Balbi, su richiesta dei sindacati. Ma la Cgil contesta i dati: «57 gli incidenti mortali».

«In questi venti mesi è stato fatto un grande lavoro per potenziare gli organici degli Spisal - ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia, affiancato dagli assessori regionali al Lavoro Elena Donazzan e alla Sanità, Manuela Lazzarin di fronte ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria e di Inail, Inps, ispettorato interregionale - Molto resta ancora da fare, ma intanto registriamo con favore che il trend delle morti in azienda o nei cantieri è negativo». Risultano assunti 32 nuovi tecnici della prevenzione (sui 30 previsti) e avviati i concorsi per assumere altri 51 tecnici della prevenzione nonchè 18 medici del lavoro, al fine di garantire il turn-over e la piena operatività degli Spisal; aumentati i controlli degli Spisal nelle imprese (più 400 l'anno).

«Scenario in miglioramento, ma non possiamo abbassare la guardia», ha detto il presidente della Cna Alessandro Conte. Di tutt'altro avviso Christian Ferrari, segretario Cgil: «Fuori luogo il trionfalismo del presidente Zaia, i numeri sono quasi il triplo di quelli forniti dalla Regione, gli incidenti mortali sul lavoro in Veneto sono stati 57 nel 2019».

