LA POLEMICA VENEZIA E due. Per la seconda volta, sulle grandi navi a Venezia,

LA POLEMICAVENEZIA E due. Per la seconda volta, sulle grandi navi a Venezia, il ministro pentastellato delle Infrastrutture Danilo Toninelli snobba Comune e Regione. La prima volta è stata il 14 giugno, quando, a distanza di due settimane dall'incidente della Msc Opera in porto a San Basilio, calò in laguna per un sopralluogo, in elicottero e in motovedetta, per vedere di persone le possibili alternative al canale della Giudecca. In quell'occasione il ministro incontrò i rappresentanti del Comitato No Grandi Navi, ma non invitò né il...