LA POLEMICA VENEZIA È come quando in un rapporto sentimentale viene meno

LA POLEMICAVENEZIA È come quando in un rapporto sentimentale viene meno la fiducia. Ecco, il foto-confronto che la sindaca pentastellata di Torino, Chiara Appendino, ha postato su Facebook - da una parte i grattacieli di Milano, dall'altra la Mole sullo sfondo delle Alpi innevate, omettendo completamente lo scenario di Cortina d'Ampezzo - ha portato il governatore del Veneto Luca Zaia a chiudere definitivamente la porta. Il tridente è morto perché Torino si è sfilata, ma adesso non sarà più il Veneto a tentare di resuscitarlo. La corsa...