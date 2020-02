LA POLEMICA

VENEZIA Dalla denuncia (politica) alla causa (giudiziaria). Annuncia un appuntamento in Tribunale l'avvocato Massimo Malvestio, citato giovedì dal Partito Democratico a Palazzo Ferro Fini come uno degli investitori a cui la Regione ha affidato la costruzione e la gestione delle case di riposo, perché «Zaia è stato detto promuove il privato commerciale speculativo». Smentendo fermamente ogni coinvolgimento in tal senso, il trevigiano ha inviato una lettera ai dem: «Vi invito a rendere una immediata pubblica dichiarazione in cui ammettete tutti e tre gli errori che servirà a ridurre il risarcimento del danno cui confido sarete condannati».

I TRE PUNTI

Ecco i tre punti evidenziati dal Pd e così riassunti da Malvestio: «Sarebbe a me riconducibile il fondo Numeria; deterrei di questo fondo Numeria il 35,76% tramite la società maltese Finpartes Limited; il mio nome ricorrerebbe spesso per il conferimento di incarichi professionali da parte della Regione». Il legale, ora finanziere a Montecarlo, replica duramente su tutta la linea ai consiglieri regionali. «Se solo aveste usato la benché minima diligenza non dico effettuando una visura ma anche solo digitando il mio nome su Google scrive nella missiva avreste facilmente appreso che: Finpartes non è più socia di Numeria da oltre due anni; io non sono amministratore di Numeria da oltre otto anni; in vita mia non ho mai avuto una sola quota di un fondo gestito da Numeria; non sono più socio dello studio che portava il mio nome dal 31 dicembre 2013 (sei anni e due mesi); lo studio non contiene più il mio nome sulla base di un accordo efficace dal 31 dicembre 2013». Da allora infatti si chiama BM&A. Aggiunge ancora Malvestio: «Non ricordo di avere avuto incarichi dalla Regione durante la presidenza Zaia se non la nomina nella commissione per l' autonomia negoziata (potrei sbagliarmi perché ho ricevuto molte migliaia di incarichi nel corso di trent'anni di professione) e un unico incarico che mi fu affidato insieme alla Provincia di Trento nel gennaio 2013 per la costituzione di parte civile in un processo penale (incarico cui ho rinunciato nel 2014). Naturalmente tutto ciò è documentabile con atti di data certa che sono a vostra disposizione».

IL RISARCIMENTO

Per questo Malvestio annuncia un seguito davanti al giudice: «Le cose che avete quindi detto dice rivolto ai dem sono oggettivamente non vere e soltanto funzionali a diffamare il presidente Zaia che mi viene malevolmente accostato e, più modestamente, il sottoscritto». L'avvocato chiede dunque al Pd di ammettere di aver pronunciato delle affermazioni scorrette, ma precisa anche che ciò non escluderà l'avvio di un procedimento giudiziario, finalizzato a un risarcimento. «Comunque assicura devolverò tutto, senza tenere nemmeno le spese legali, al Fondo di Solidarietà Lino Armellin della Fism di Treviso e spero quindi apprezziate almeno la destinazione dei soldi che confido di prendere da voi».

