CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio: la legge statale di Bilancio ha stanziato 150 milioni di euro il 2018, 300 per il 2019 e 400 per il 2020, a favore dei Comuni che non hanno già fruito del Bando Periferie. Ma da tutta Italia sono arrivate 5.904 richieste, per un totale che sfiora i 4 miliardi, per cui al momento sono state ammesse a finanziamento solo le prime 146. Nessuna del Nordest e il motivo è presto detto: ad essere privilegiati non sono i municipi in...