CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA A una settimana dalla bufera per il post dell'Anpi di Rovigo sulle foibe, è di nuovo polemica in vista del Giorno del Ricordo, in calendario per il 10 febbraio. Nell'occhio del ciclone finisce questa volta Red Land - Rosso Istria, il film che racconta la vita e il martirio di Norma Cossetto, la studentessa del Bo violentata e uccisa dai partigiani titini nel 1943, che domani sarà proiettato in cento sale cinematografiche di altrettante città italiane e che venerdì verrà trasmesso su Rai3. Fra i direttivi di Padova e...