LA POLEMICA

VENEZIA A due settimane dal Giorno del ricordo, il dramma delle foibe e dell'esodo continua a dividere. Il tema campeggia sulla locandina di un incontro in programma lunedì 2 marzo a Maserada sul Piave, località trevigiana già teatro della polemica per il monumento in memoria delle vittime, su iniziativa di Anpi e Museum Project: Un altro racconto con Mario Bonifacio, partigiano ed esule istriano. A far insorgere l'Unione degli Istriani presieduta da Massimilano Lacota è proprio l'ospite della serata. «Corresponsabile della deportazione, nel 1948, dell'allora segretario comunale di Pirano. Un padre di famiglia poi torturato e sparito nel nulla. L'evento deve essere annullato, e subito», tuona a sua volta il consigliere regionale zaiano Alberto Villanova, mentre il 91enne, oggi residente a Mestre e volto noto della Resistenza, si difende: «I comunisti piranesi non hanno mai pensato di uccidere né di contribuire a far sparire nessuno».

IL POST

In un duro post su Facebook, l'Unione degli Istriani definisce una «vergogna» la partecipazione di Bonifacio, autore l'11 maggio 1945 a Trieste, «assieme ad altri 3 gappisti», dell'arresto di Domenico Muiesan, «falsamente accusato (come il processo svoltosi anni dopo accerterà) di aver sottratto dalle casse comunali delle somme di denaro». A racontarlo è anche la figlia Annamaria, nel libro Istria 1945. Il lato oscuro della Tragedia di Pirano, edito dalla stessa associazione degli esuli. «Per la orrenda fine del padre, imprigionato, torturato e poi ucciso, colpevole solo di aver la tessera del Partito Nazionale Fascista ricoprendo un ruolo pubblico ricorda l'Unione Annamaria Muiesan Gaspari fu nel 2005, l'anno della prima celebrazione del Giorno del Ricordo dopo la promulgazione della legge istitutiva, tra i primi venticinque insigniti che ricevettero la medaglia dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi».

ALL'ATTACCO

Il presidente Lacota va all'attacco, affermando di non capire come possa essere chiamato «a parlare di foibe ed esodo, cioè dei drammi che hanno visto protagonisti 350mila Italiani in fuga dalle violenze partigiane assetate di sangue, coloro che di tali persecuzioni furono direttamente protagonisti». Rincara la dose Villanova, presidente della commissione Cultura recentemente in visita alla foiba di Basovizza: «Questo partigiano di cosa vorrebbe parlarci? Di come si reprimano degli innocenti, per poi farli sparire? Oppure come si scappa per la paura di essere a propria volta arrestati solo perché italiani? O magari di come, a suon di incontri pubblici, si cerchi di distorcere la storia, dopo che per decennio qualcuno ha cercato di tenere questi innocenti dentro per cavità del Carso? L'Anpi deve annullare subito questo evento, e scusarsi per la vergognosa scelta di far intervenire chi ha partecipato alla sparizione di un innocente padre di famiglia».

LA REPLICA

Contattato per una replica, Bonifacio si dice «incredulo per questa posizione», ricordando di aver scritto diversi articoli sulle riviste della comunità istriana. Ad ogni modo l'ex partigiano, in un lungo scritto, contestualizza la vicenda nel quadro storico dell'epoca, rimarca che i prigionieri come Muiesan «negli intendimenti del Cln (il Comitato di liberazione nazionale, ndr.) dovevano essere giudicati con regolare processo per quelle che erano le loro reali colpe (per nessuno di essi era pensabile la pena capitale)», mentre invece «vennero improvvisamente sottratti alla giurisdizione del Cln», il che costituì «il primo duro atto di ostilità delle forze di occupazione jugoslave verso il Cln italiano di Pirano». Annota il 91enne: «Chi ha allora operato quegli arresti non poteva assolutamente prevedere che i fermati sarebbero stati all'improvviso prelevati da servizi segreti e deportati per morire chissà dove». E conclude: «Ovviamente dopo quella dolorosa iniziale esperienza, il Cln non operò più alcun arresto di fascisti».

Angela Pederiva

