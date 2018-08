CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATRIESTE È «evidente il cortocircuito che c'è in questo momento in Italia: abbiamo una legge dello Stato che ha istituito la Giornata del ricordo, il 10 febbraio, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano-giuliano -dalmata e allo stesso tempo manteniamo la più alta onorificenza a chi quell'esodo e quelle vittime le ha create». Lo dice l'assessore Fvg a Politiche comunitarie e corregionali all'estero, Pierpaolo Roberti, motivando la mozione, depositata ieri in Consiglio, per chiedere la «revoca dell'onorificenza...