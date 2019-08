CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO «Sono una performer - se ci fosse bisogno di specificarlo - non una lucciola. Ma dico sì alle case chiuse». A dar fiato alla grancassa dei moralisti non ci sta proprio. E a giusta distanza tra parrocchia e postribolo, ai benpensanti offre - «con chiarezza» - il suo pensiero. «Per lavoro giro l'Europa e devo dire una cosa con chiarezza: l'Italia è un paese di ipocriti. La prostituzione non è solo il più antico mestiere del mondo, è tutt'oggi un lavoro. Che dovrebbe essere tutelato, controllato e tassato». Lei è...